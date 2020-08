Nelle ultime ore Donald Trump ha definito “irrispettosi” giocatori e membri del coaching staff delle rispettive franchigie che si sono inginocchiati durante l’inno americano nei vari pre-partita NBA. Il presidente degli Stati Uniti non ha preso bene tali gesti da parte dei protagonisti della lega a stelle e strisce, dichiarando come siano stati “comportamenti vergognosi e fuori luogo”. Parole che, in ogni caso, non hanno dato fastidio a Doc Rivers. Il coach dei Los Angeles Clippers ha commentato così l’intervento di Trump su un argomento davvero delicato:

In response to Trump saying he’s done with the NBA because of kneeling, Clippers coach Doc Rivers points time his hat, which says “Vote” and says that’s what the president is trying to stop people from doing. pic.twitter.com/3d03KbMsAm

— Tania Ganguli (@taniaganguli) August 5, 2020