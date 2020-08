LeBron James sostiene che il rifiuto di Donald Trump di vedere le partite NBA non sia una grande perdita per la lega. La stella dei Los Angeles Lakers ha parlato di questo argomento con Mark Medina di USA Today. Ecco le dichiarazioni di LeBron a riguardo:

“Non credo proprio che la nostra lega sia triste per aver perso uno spettatore come lui. È tutto quello che ho da dire. Non voglio entrare troppo in questo argomento perché so perfettamente dove si potrebbe andare a finire, so dove potrebbe guidarmi un domani. Non voglio continuare anche perché credo che la nostra lega sia in un’ottima posizione e che abbia tifosi in tutto il mondo.”