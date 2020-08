NBA, Popovich e l’organizzazione della bolla: “Adam Silver è il nostro leader. È un visionario”

Gregg Popovich, dopo la nuova conferma di nessuna positività al Covid-19 all’interno della bolla di Orlando, ha parlato dell’organizzazione della ripartenza NBA e dell’ottimo lavoro svolto da Adam Silver, il quale ha reso possibile la ripresa della regular season in totale sicurezza dopo la definizione di un protocollo chiaro e, in alcuni punti, stringente:

“Non c’è assolutamente alcun dubbio che la NBA, sotto la guida di Adam Silver, abbia fatto un magnifico lavoro negli ultimi tempi, con un approccio visionario su ogni tema vicino a noi e ai giocatori. Fin dall’inizio, dal giorno in cui siamo arrivati all’interno della bolla, tutto è stato efficiente, disciplinato e fatto con facilità. L’ambiente è stato organizzato nel migliore dei modi, come nell’esercito. La lega merita di dare il giusto credito ad Adam Silver per il lavoro svolto. È il numero 1, il nostro leader: aveva una visione chiara della situazione e ha organizzato il tutto al meglio delle possibilità. A differenza di molti nostri cittadini americani, i partecipanti della bolla si stanno comportando tutti secondo le regole previste.”

A 71 anni, Popovich è l’allenatore più anziano della NBA e, per ora, ha deciso di indossare la mascherina durante tutte le partite dei suoi San Antonio Spurs:

“Se guardiamo al nostro paese, possiamo notare come non abbiamo la capacità di organizzarci per tutti i motivi che conosciamo. Come popolazione, non abbiamo la giusta disciplina. Le persone non capiscono gli effetti a lungo termine di alcune regole base che dovremmo rispettare. Sarebbe stato molto più saggio passare il tempo a preoccuparsi di come poter riaprire le scuole rispetto al pensiero di come poter riaprire i locali.”