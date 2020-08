NBA, Gli Orlando Magic perdono anche Aaron Gordon per infortunio

Gli Orlando Magic hanno perso un altro titolare nella partita di mercoledì contro i Toronto Raptors: Aaron Gordon, è infatti uscito a causa di un infortunio al tendine del ginocchio.

I Magic hanno annunciato durante la partita che la loro ala non sarebbe tornata in campo dopo la caduta rovinosa che scaturita dal contatto con Kyle Lowry. Nel tentativo di difendere il canestro dall’arrivo di Gordon, il giocatore dei Raptors ha colpito l’avversario mentre era in aria, causando una caduta molto pericolosa.

Dopo l’accaduto, Aaron Gordon è stato inquadrato dalle telecamere intento a confrontarsi con Lowry, in modo decisamente poco pacifico. I Magic avevano già perso l’altra ala Jonathan Isaac domenica, a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore. La perdita permanente di Gordon sarebbe un grande problema in quanto il giocatore stava guidando la squadra con i suoi 14.5 punti di media, 7.6 rimbalzi e 3.7 assist a partita.

Il coach dei Magic, Steve Clifford, ha dichiarato dopo la partita di non sapere la gravità dell’infortunio di Gordon, rifiutando poi di fare alcun commento sul fallo di Lowry. Secondo alcune fonti, Gordon sembra non aver riportanti danni seri al legamento, ma dovrà sottoporsi ad alcuni test tra qualche giorno.

Tests on Magic forward Aaron Gordon showed no serious damage to his left hamstring and he will be re-evaluated in several days, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2020