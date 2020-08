NBA, Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Patrick Beverly

Patrick Beverly, guardia in forza ai Los Angeles Clippers, ha lasciato anzitempo il parquet, nel corso della partita di ieri contro i Phoenix Suns, a causa di un improvviso risentimento al polpaccio.

Coach Doc Rivers, durante le consuete interviste post-partita, ha parlato anche delle condizioni del suo giocatore:

“Non è un infortunio di grave entità. Beverly non è tornato in campo, nonostante il lavoro con il fisioterapista, per una questione puramente precauzionale. Posso dirvi con certezza che saremo molto cauti con lui, come del resto facciamo con tutti i nostri giocatori. “Pat” è fondamentale per la squadra e, dipendesse da lui, sarebbe già in campo tra pochi giorni. Noi invece abbiamo il dovere di monitorarlo e non tornerà sul parquet finché non sarà completamente guarito.”