NBA, le parole di Doncic e Porzingis dopo la seconda sconfitta di fila

Luka Doncic e Kristaps Porzingis hanno commentato la seconda sconfitta patita nella bolla di Orlando. Questa volta i Dallas Mavericks si sono dovuti arrendere, per soli due punti, ai Phoneix Suns. La partita è infatti terminata sul risultato di 115 a 117. I Mavericks hanno comunque consolidato la propria posizione nella griglia playoff grazie alla sconfitta dei Grizzlies per mano dei San Antonio Spurs.

La star della squadra, Luka Doncic, non è affatto preoccupato di chi i Mavs affronteranno la postseason NBA. Ecco le parole di Doncic a riguardo:

“Questo era l’obbiettivo, fare i playoff in questa stagione. Non importa chi affronteremo, se vuoi arrivare fino alla fine, devi battere tutti. Dobbiamo solamente imparare dai nostri errori.”

Anche Porzingis ha parlato ai microfoni ESPN, ponendo l’attenzione sul prossimo futuro, ovvero sui playoff NBA:

“Il nostro obbiettivo era fare i playoff, e lo abbiamo raggiunto, ma dal nostro punto di vista dobbiamo puntare a vincere ogni partita rimasta della stagione regolare. Poi vedremo dove finiremo ai playoff e ripartiremo da lì. Questo non è uno scatto, questa è una maratona. Ogni giorno, ogni partita, ogni allenamento noi puntiamo a diventare una squadra migliore e dei giocatori migliori. È stata un’altra dura sconfitta per noi, ma crediamo sia parte del processo. Supereremo questa sconfitta e diventeremo migliori.”

Nella sconfitta, Doncic e Porzingis hanno combinato per un totale di 70 punti. Una grande prestazione per le due stelle su cui si basa il presente e il futuro dei Mavs. Doncic ha dato vita a una prestazione da vero MVP, con 40 punti e 11 assist, tirando solo 20 volte e mettendo a segno 18 tiri liberi su 19. I Dallas Mavericks devono pensare una partita alla volta da ora in poi. Ai playoff potrebbero essere una mina vagante, con gli occhi di tutta la NBA puntati sulla coppia Doncic-Porzingis.

Leggi anche:

Jr. NBA Coaches Online: tra gli ospiti ci saranno anche Lloyd Pierce e Kokoskov

NBA, fotocopia del primo contratto di MJ battuta all’asta per oltre 57.000 dollari

NBA, mistero intorno a Jimmy Butler: salta l’allenamento