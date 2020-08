NBA, nuovo protocollo per chi ha un test inconcludente

La NBA ha annunciato importanti novità riguardanti il protocollo contro il COVID-19 con l’intento di accelerare i tempi di ritorno sul parquet per quei giocatori che hanno ottenuto un test “inconcludente”. Il nuovo procedimento è stato spiegato dal giornalista di ESPN Adrian Wojnarowski: il giocatore NBA – con il test inconcludente – sottoposto a quarantena e con un primo tampone negativo, sarà autorizzato a giocare la partita successiva, a patto di risultare negativo a un altro tampone un’ora prima della palla a due. Con il vecchio protocollo, i giocatori dovevano restare in quarantena per 48 ore dopo un test inconcludente.

The NBA has adjusted its protocol for players who return inconclusive tests for the coronavirus, allowing for a quicker possible return to game action, according to a league memo shared with teams. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2020

Attualmente, 5 test ogni 1000, svolti dalla NBA, non danno risultato. Le franchigie NBA si erano lamentate della possibilità di vedere le loro star ferme ai box a causa di un test inconcludente. Dover rinunciare a dei giocatori, anche se non hanno effettivamente nessun problema, è una possibilità che non andava giù alle varie squadre. I dubbi riguardavano soprattutto i playoff, dove il problema sarebbe stato molto più grande. La NBA ha quindi modificato la regola per evitare polemiche e migliorare lo spettacolo.

I Sacramento Kings hanno sperimentato per la prima volta la nuova regola. Un loro giocatore, rimasto anonimo, non ha avuto nessun risultato dal test contro il virus. Nonostante il contrattempo, è riuscito comunque a scendere in campo contro i San Antonio Spurs. Coach Luke Walton ha commentato l’accaduto ai microfoni di ESPN:

“Un tampone inconcludente prima o poi accade. Probabilmente succederà nuovamente a qualcun altro mentre saremo qui, ma per fortuna il giocatore è tornato con noi e ora ho tutti a disposizione.”

La NBA utilizzerà il nuovo protocollo per ogni caso simile che si presenterà all’interno della bolla di Orlando.

Leggi anche:

Jr. NBA Coaches Online: tra gli ospiti ci saranno anche Lloyd Pierce e Kokoskov

NBA, fotocopia del primo contratto di MJ battuta all’asta per oltre 57.000 dollari

NBA, mistero intorno a Jimmy Butler: salta l’allenamento