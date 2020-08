NBA, LeBron James: “Attenzione ai Raptors…”

I Toronto Raptors, campioni uscenti, hanno battuto per 107 a 92 i favoriti Lakers di LeBron ed Anthony Davis nella partita giocata nella notte italiana. La prestazione della franchigia canadese è stata molto incoraggiante, e il miglior giocatore è stato Kyle Lowry. Il play dei Raptors ha segnato 33 punti e catturato 14 rimbalzi in 35 minuti di gioco. Altra ottima prestazione è stata quella di OG Anunoby. Il giocatore inglese ha segnato 23 punti, aiutando anche lui la propria squadra in quella che era la prima partita di seeding games che i Raptors giocavano nella bolla.

Lo stesso LeBron non ha potuto non fare i complimenti agli avversari nel post-partita, sottolineando la loro forza e il “championship DNA“. LBJ ha ammesso che i Lakers hanno perso contro una squadra fortissima, che ha avuto la meglio grazie ad un miglior gioco di squadra:

“È una grande squadra. Non ci sono né se né ma. La squadra è molto ben allenata e ha il Championship DNA. I media non stanno dando l’attenzione che meritano ora che Kawhi è andato via, ma i giocatori sanno in che tipo di squadra giocano”

LeBron ha poi parlato anche dei giocatori dei Raptors e dell’impatto che riescono ad avere nelle partite:

“Hanno vinto un titolo per una ragione. Non è stato solo merito di Kawhi [Leonard], e quello mi sembra ovvio. Hanno due ottimi giocatori in VanVleet e Lowry, che riescono a impostare il ritmo della partita. Anche le loro ali, Siakam e Anunoby, sono estremamente forti. Nella posizione di centro sotto canestro hanno dalla loro l’esperienza di Gasol e Ibaka, e poi hanno anche molti ottimi giocatori di rotazione che escono dalla panchina. Ed è per questo che sono l’ottima squadra che hanno dimostrato di essere”

Con la vittoria di stanotte, i Raptors sono arrivati a un record di 47 vittorie e 18 sconfitte, che il pone al secondo seed nella Eastern Conference. I Lakers invece si trovano primi ad Ovest con un record di 50-15.

