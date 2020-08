L’armonia in casa Philadelphia – nella partita contro Indiana – è durata solo 12 minuti. Subito dopo il termine del primo quarto, infatti, Joel Embiid e Shake Milton hanno avuto uno scambio di vedute piuttosto evidente come testimoniato dalle telecamere. Quello che si può notare chiaramente è che mentre i giocatori di Philadelfia escono dal parquet per raggiungere la panchina, Joel Embiid e Shake Milton cominciano una discussione piuttosto accesa. Sembra che il centro, poco prima, avesse pronunciato una parola o una frase magica per far esplodere Milton. Quest’ultimo ha quindi cercato il contatto fisico con il proprio compagno. Matisse Thybulle, il rookie della squadra, è quindi intervenuto per trattenere lo stesso Milton, alla ricerca di Embiid.

Embiid and teammate Shake Milton getting heated during a timeout pic.twitter.com/vZKcFNMl80 — gifdsports (@gifdsports) August 1, 2020

La causa scatenante dell’evento sembra uno scarso impegno difensivo da parte di Shake Milton nell’azione che vi proponiamo qui sotto. Si può facilmente notare come Embiid, appena subìto il canestro, proceda con il dire un paio di parole al suo compagno di squadra, passandogli il pallone anche in maniera piuttosto potente.

here is the sequence of events that led to the Embiid/Shake Milton huddle skirmish pic.twitter.com/rB78zbR7kC — Rob Perez (@WorldWideWob) August 1, 2020

Phila, lo ricordiamo, ha chiuso la partita con una sconfitta contro Indiana con il risultato finale di 127-121. L’alterco tra i due compagni di squadra, secondo coach Brett Brown, non è il motivo per cui Phila ha raccolto una sconfitta, limitandosi a commentare l’accaduto con queste parole:

“Se si deve avere un chiarimento, deve esserci”

Non sono quindi serviti a nulla i 41 punti di Joel Embiid, conditi da 21 rimbalzi. Dall’altra parte Phila ha trovato una prestazione mostruosa da parte di TJ Warren: 53 punti e career high.

