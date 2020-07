NBA, Coach Nurse: “Anche in Canada ci sono problemi col razzismo”

Nick Nurse, coach dei Toronto Raptors, ha dichiarato nelle scorse ore che anche i suoi ragazzi si inginocchieranno durante la riproduzione dell’inno nazionale degli Stati Uniti prima della loro partita contro i Los Angeles Lakers in programma domani sera. Queste le parole di Nurse sull’argomento:

“Prima di tutto, lasciatemi dire che abbiamo sicuramente i nostri problemi anche in Canada per quanto riguarda la brutalità della polizia. Questa è sicuramente un’area su cui anche il Canada deve lavorare. Non si tratta di paesi, non di confini. Per me, si tratta di continuare a far luce sulla necessità di fare qualcosa per correggere la brutalità della polizia; abbiamo bisogno di fare qualcosa anche nell’area del razzismo sistemico. E non sto parlando solo del Canada o dell’America, ma anche altri posti nel mondo.”