NBA, il report degli arbitri ha chiarito: nessun fallo di LeBron su George

Nessuna violazione è stata commessa durante l’ultima azione nella partita ieri tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. È questo quanto decretato dal rapporto sugli ultimi due minuti del match pubblicato dalla NBA. L’azione incriminata era quella che vedeva LeBron James difendere su Paul George, con quest’ultimo che aveva provato un jumper finale senza trovare però la retina. Subito dopo, lo stesso George, si era rivolto alla terna chiedendo il fallo, senza riscuotere il consenso degli arbitri.

Do you think LeBron fouled Paul George on this final shot of Clippers-Lakers? pic.twitter.com/VbEycbzxXu

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 31, 2020