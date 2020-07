NBA, i Los Angeles Lakers sono a una vittoria dall’assicurarsi il primo posto ad Ovest

I Los Angeles Lakers hanno avuto una partenza fantastica ad Orlando, battendo 103-101 i rivali cittadini dei Los Angeles Clippers. In questo modo, basta una solo vittoria alla squadra di LeBron James per blindare il primo posto in una Western Conference competitiva come non mai.

I re-checked and @HPbasketball can correct me if I'm wrong, but I'm 99% certain that the below is correct.

If the Lakers win on Saturday vs the Raptors, they can go full coast mode for their final 6 games. I bet they push hard for that win Saturday night. https://t.co/UsOcWSLDUH

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) July 31, 2020