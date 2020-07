Sì, i Los Angeles Lakers sono sempre i Los Angeles Lakers. Nella notte i gialloviola hanno vinto il derby di LA contro i Clippers, secondi ad Ovest, rafforzando la loro posizione in cima alla classifica. Alla compagine guidata da LeBron James rimane 1 sola vittoria per assicurarsi aritmeticamente il primo posto in vista dei prossimi Playoff NBA. Parte del merito della vittoria Lakers di ieri notte è, però, da attribuire ad Anthony Davis. In dubbio fino all’ultimo per un problema all’occhio, il buon AD ha sfoderato una prestazione davvero importante da 34 punti e tanta sostanza, facendo male dall’arco anche a più riprese.

AD hits 30 on back-to-back treys 👌👌 (📺: @SpectrumSN & TNT) pic.twitter.com/xNsBYu79B6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 31, 2020

Nel postpartita, Davis ha commentato la ripresa delle operazioni in un’atmosfera particolare, senza tifosi. Queste le parole del lungo gialloviola ai microfoni di ESPN:

“Questi quattro mesi di pausa sono stati decisamente difficili per noi. Ora stiamo solo cercando di recuperare la nostra chimica e il nostro ritmo, soprattutto perché molti ragazzi non hanno giocato con noi recentemente, quindi dobbiamo nuovamente conoscerci sul campo. Continueremo a giocare ogni partita con la stessa voglia di sempre, senza ragionare sul fatto di aver già messo in cascina la qualificazione ai playoff o facendo ragionamenti sulla posizione finale in regular season: vogliamo solo uscire e continuare a giocare”.

Com’è stato giocare senza pubblico? AD spiega così le sue sensazioni:

“Allo Staples è sempre stata una grande battaglia tra queste due squadre. Oggi non è stato poi così male. Quando sei sul campo a giocare, sei talmente concentrato sul gioco che non senti nient’altro. L’atmosfera non era proprio da Staples, specialmente durante le introduzioni dei giocatori… ma alla fine non era male. Alcuni giocatori avevano dubbi a riguardo, ma direi che è andata abbastanza bene.”

Leggi Anche

NBA, LeBron James: “È bello essere tornati a giocare!”

NBA, Alvin Gentry spiega i pochi minuti dati a Zion Williamson

Risultati NBA: Lakers vincenti sui Clippers, Utah batte New Orleans!