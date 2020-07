NBA, buone notizie per NOLA: Zion Williamson stanotte giocherà

Zion Williamson ce la fa. Il giocatore dei New Orleans Pelicans sarà della partita stanotte nel match di mezzanotte e mezza contro gli Utah Jazz nel primo appuntamento di questa ripartenza NBA. A spoilerare la notizia è stato Chris Haynes di Yahoo Sports.

New Orleans Pelicans rookie Zion Williamson will play today against the Utah Jazz in the restart opener, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 30, 2020

La scelta numero 1 dello scorso Draft, dovrebbe però essere schierata per un periodo limitato di tempo, per preservarla dai successivi appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Il giocatore, lo ricordiamo, è rientrato nella bolla solo qualche giorno fa dopo aver lasciato temporaneamente i suoi compagni di squadra per ‘urgenze famigliari’. Con pochi allenamenti alle spalle, Alvin Gentry dovrebbe limitarne il minutaggio per provare ad aumentare il suo impiego già dalle prossime partite. Queste erano state le parole di Zion nella giornata di ieri quando era stato indicato come quostionable contro i Jazz:

“Avevo a che fare con un’emergenza familiare, quindi le priorità erano Dio e la famiglia. Avevo a che fare con qualcosa di serio, non potevo applicarmi al 100% nel basket. Mentre ero via era difficile allenarsi, ma sono stato in grado di fare alcuni allenamenti del corpo, solo per mantenere i muscoli in movimento”

