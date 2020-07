NBA, i giocatori che debutteranno nella bolla, saranno in corsa per il premio di ROY 2020-2021

Come annunciato da tempo, il finale di stagione NBA, nella bolla di Orlando, non sarà considerato nell’assegnazione dei premi individuali di fine anno. C’è una novità però che riguarda il ROY ovvero il premio di Rookie of The Year, dedicato appunto alla miglior matricola dell’anno. Secondo Tim Bontemps di ESPN infatti, il board della NBA avrebbe stabilito che, i giocatori che faranno il loro debutto stagionale nella bolla, saranno candidabili al premio relativo alla stagione 2020-2021.

Una notizia che potrebbe essere accolta con favore da Bol Bol. Il lungo dei Denver Nuggets infatti, dopo aver trascorso tutta la stagione (fino all’11 marzo) in bacino di carenaggio, ha destato una grande impressione nelle prime tre partite di esibizione nella bolla. Il prodotto da Oregon ha messo insieme 13.7 punti, 6.3 rimbalzi e 3 stoppate di media, mostrando anche doti di tiro e ball handling non comuni per uno delle sue dimensioni.

Questa relativa al premio ROY non è l’unica notizia rilasciata dalla NBA in materia di premi e statistiche individuali. Se per i premi, come detto in apertura, il periodo nella bolla non verrà valutato, le otto partite di regular season che mancano prima dei playoff verranno conteggiate al fine di completare le cifre annuali finali.

