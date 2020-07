NBA, coach Vogel loda Caruso: “È la chiave per vincere il titolo”

Le amichevoli per i Los Angeles Lakers sono giunte al termine. La compagine di LeBron e AD ha sfidato Dallas, perdendo, per poi battere Orlando e Washington.

Gli scrimmage hanno permesso a coach Vogel di provare le rotazioni per la ripresa ufficiale del campionato. I Lakers, desiderosi di puntare al titolo, hanno però diversi grattacapi cui fare fronte. Le assenze nel back-court, soprattutto.

Avery Bradley, è noto, non ci sarà. Rajon Rondo è indisponibile per via di un infortunio, seppur ri-arruolabile ad un certo punto, ancora indefinito, dei Playoff. Sono stati firmati JR Smith e Dion Waiters per dare ulteriore profondità al reparto. Ma coach Vogel ritiene un’altra guardia della squadra uno degli elementi più importanti: Alex Caruso.

“Alex è un pezzo fondamentale per le nostre ambizioni di vittoria. È il modo più semplice per spiegarlo. È un giocatore completo, eccelle in tante cose, è il nostro asso nella manica”

Caruso è stato costretto a saltare la prima amichevole, per una contusione rimediata in allenamento. La seconda invece lo ha visto abbandonare il campo prematuramente per falli. Stanotte invece è stato della partita, e in maniera egregia. In 24 minuti di gioco, Caruso ha segnato 17 punti, smazzato 6 assist, raccolto 5 rimbalzi e rubato 3 palloni. Una all-around performance:

“Si è dimostrato davvero indispensabile per ciò che vogliamo raggiungere. Sa guidare la squadra e cercare giocate. È qualcuno di cui mi fido quando porta la palla”

Un’investitura molto importante, quella di coach Vogel. Caruso potrebbe quindi caricarsi sulle spalle il reparto delle guardie dei Lakers, in attesa del rientro di Rondo. Non avrà l’esperienza dell’ex Celtics, né l’applicazione difensiva di Bradley, ma gode della fiducia del coach. Caruso si sta dimostrando davvero un elemento valido sul campo, oltre che essere il beniamino di tantissimi appassionati.

