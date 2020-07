NBA, LeBron James: “Spero che Jason Kidd rimanga ai Lakers”

Secondo molti rumors, il vice allenatore dei Los Angeles Lakers, Jason Kidd, sarebbe il candidato principale per diventare il prossimo head coach dei New York Knicks. La star dei Lakers, LeBron James non ha certamente appreso con felicità la notizia. Secondo il giornalista Brandon Robinson di Heavy, LeBron, il quale gode di un ottimo rapporto con Kidd, vorrebbe che il vice allenatore restasse a Los Angeles. Questo quanto riportato dal giornalista:

“Una fonte mi ha riferito che Jason Kidd sarebbe molto vicino ai Knicks. Un’altra mi ha riferito che LeBron vorrebbe che Kidd restasse a L.A.”

I due sono stati compagni di squadra alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e nutrono un grande rispetto reciproco. Kidd ha aiutato i Lakers a raggiungere il miglior piazzamento nella Western Conference prima che la stagione venisse sospesa a marzo.

J-Kidd ha disputato la sua ultima stagione NBA proprio con i New York Knicks nel 2012. Dopo il ritiro, il californiano ha allenato i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks fino all’esonero avvenuto nel gennaio del 2018.

Sarà interessante vedere chi siederà sulla panchina dei Knicks la prossima stagione. Ciò che è certo è che LeBron tiene molto a Kidd e una sua possibile partenza potrebbe rappresentare un danno per i Lakers.

Leggi anche:

NBA, le squadre si inginocchieranno durante l’inno

NBA, Ben Simmons mette a segno un’altra tripla

NBA, i risultati delle amichevoli