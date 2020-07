NBA, Ben Simmons mette a segno un’altra tripla

Ogni volta che Ben Simmons cerca di mettere a segno un tiro da tre punti, internet viene scosso da commenti di qualsiasi genere. Ieri l’All-Star dei Philadelphia 76ers ha messo a segno una tripla dall’angolo nell’amichevole contro i Memphis Grizzlies, e i microfoni sono andati a cercarlo non appena la partita è finita.

“Fa parte del gioco. Ci siamo allenati e abbiamo provato più volte schemi in modo da trovare quell’angolo. Mi sento sicuro in quella zona, e so di essere in grado di mettere a segno quei tiri, quindi sono felice che i miei compagni di squadra mi abbiano trovato.”

“Sto cambiando il mio modo di giocare, faccio ciò che posso in base alle possibilità che ho in campo. Mi sono allenato duramente per questi tiri da 3, ma questo non vuol dire che smetterò di attaccare il canestro con i miei compagni. Si tratta di giocare ed evolversi facendolo.”