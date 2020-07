NBA, i Toronto Raptors continueranno a sostenere il movimento BLM

I Toronto Raptors sono sempre stati molto attivi nel sostenere il movimento Black Lives Matter. Il General Manager Masai Ujiri si è schierato in prima linea, autorizzando l’uso del bus della squadra per promuovere il movimento in modo alternativo. Secondo quanto riporta Clutchpoints.com, il massimo dirigente dei Raptors ha così spiegato le decisioni prese dalla franchigia:

“Abbiamo detto che avremmo usato la bolla per fare uno statement. Abbiamo detto che avremmo usato questo posto come una piattaforma, abbiamo pensato che, i ragazzi, venendo qui, avrebbero dovuto comunicare qualcosa. Devono creare consapevolezza, parlare di quello che succede. Quello che stanno facendo nella bolla la sta creando, devono continuare a farlo. Abbiamo pensato, quale modo migliore che attraversare la Florida guidando per mostrare alle persone che siamo consapevoli di ciò che sta accadendo nel paese. Andando verso la bolla abbiamo capito di essere entusiasti di essere qui, con tutto quello che Adam Silver ha fatto per riavere indietro la NBA, ma anche che abbiamo qualcos’altro di importante per la testa. Quindi abbiamo voluto mostrare che c’è qualcos’altro dentro le teste di tutti i giocatori e di tutte le squadre.”

I giocatori dei Toronto Raptors hanno supportato in pieno l’iniziativa della dirigenza. In particolare gli elogi sono arrivati da Norman Powell. La guardia ha speso parole di ringraziamento verso la società:

“Non sapevamo stessero facendo questa cosa, o almeno io non ne ero a conoscenza. Sono stati molto veloci e diretti a capire le sensazioni dei giocatori, assicurandosi che fossero coinvolti in ogni passo. Penso che il bus sia molto accattivante. Queste sono il tipo di piccole cose che ci fanno capire dove ci troviamo. Continueremo a fare passi avanti su passi avanti per portare a un vero cambiamento.”

