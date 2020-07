NBA, i fratelli Morris entrano nella bolla

Marcus Morris, giocatore dei Los Angeles Clippers, ha iniziato gli allenamenti nella bolla NBA con i compagni di squadra. Markieff Morris, suo fratello gemello e giocatore dei Los Angeles Lakers, arriverà durante la notte italiana in Florida.

I gemelli Morris non hanno viaggiato nella bolla NBA di Orlando con le loro rispettive franchigie. I Clippers hanno delle rotazioni molto corte anche a causa dell’assenza di Montrezl Harrell, il quale ha recentemente lasciato il campus NBA per un’emergenza familiare, e la possibilità di schierare l’ex New York Knicks aiuterà sicuramente coach Doc Rivers.

Doc Rivers che, in un’intervista con Marc Spears di The Undefeated, ha parlato proprio dell’arrivo di Marcus Morris:

“Sono veramente contento. Ovviamente ci era mancato, ma ora possiamo averlo negli allenamenti invece di doverlo mandare in campo senza neanche sapere le sue condizioni. Penso che ci aiuterà tantissimo”

L’ala grande dei Clippers aveva giocato 12 partite, partendo sempre titolare e viaggiando a 9,5 punti e 4 rimbalzi di media ad allacciata di scarpe, giocando 28 minuti a partita. Nella prima parte di stagione ai Knicks Marcus segnava quasi 20 punti di media a partita giocando come ala piccola.

Morris ha detto che il fratello raggiungerà nella bolla i Lakers molto presto. Markieff dovrebbe infatti arrivare nel corso della notte italiana e passare il periodo di quarantena prima di poter scendere in campo negli allenamenti con la squadra.

L’ala dei Lakers, arrivato il 23 febbraio dopo essere stato tagliato dai Detroit Pistons, è sceso in campo solo 8 volte con la franchigia di L.A. In queste apparizioni Markieff non ha mai avuto un grandissimo impatto, soprattutto nella metà campo offensiva, viaggiando a neanche 5 punti e 3 rimbalzi di media a partita. Ma, con l’assenza di Avery Bradley e Rajon Rondo, anche lui dovrà aiutareLeBron, Anthony Davis e compagni ad arrivare al titolo.

