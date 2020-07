NBA, Khris Middleton: “Non è così difficile indossare una mascherina”

È l’argomento al centro del dibattito delle ultime ore: le mascherine. È nato tutto dalle parole di Howard, che sostiene che in un ambiente super controllato e testato come quello della bolla, l’uso delle mascherine sia superfluo. A dir la verità, Howard ha aggiunto anche un’altra opinione decisamente meno ragionata.

Per cercare di riportare tutti in riga con delle parole di buonsenso è intervenuto Khris Middleton. L’All-Star dei Bucks si è espresso sulla questione mascherine, cercando di stimolare i suoi colleghi a fare la scelta giusta. A domanda sull’adattamento alle condizioni di vita e di sicurezza della bolla, Middleton ha risposto così:

“È stato facile. Voglio dire, non è poi così difficile indossare una mascherina per camminare all’aperto o al chiuso. Quindi, finché ci fa stare al sicuro – e questa è la cosa più sicura da fare, e anche la più facile – non dovremmo avere problemi a portarla”