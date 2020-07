NBA, Popovich: “Indosso la mascherina perché non voglio morire”

Con delle parole rivolte a tutti quelli contro le mascherine, Gregg Popovich ha deciso di dire la sua sulla questione.

La NBA si prepara alla ripartenza e lo fa nella bolla di Orlando, con delle misure di sicurezza severissime. Nelle ultime ore però, specialmente da parte di Dwight Howard, sono salite alla ribalta parole di diffidenza verso le mascherine. Il centro dei Lakers sostiene che siano superflue, in un ambiente controllato.

Nonostante i tantissimi controlli, coach Popovich vuole invece mantenere ogni misura di sicurezza possibile. Comprese, appunto, le mascherine:

“È necessario che ognuno di noi, un po’ più avanti con gli anni, prenda seriamente la questione. Io, personalmente, non voglio morire”

Parole semplici, chiare ma efficaci, in pieno stile Pop. Il coach degli Spurs è ben consapevole che ad Orlando si viva in condizioni di sicurezza, ma ha deciso comunque di indossare la mascherina sempre, se non altro per essere da esempio:

“Indosso la mascherina in ogni occasione. La indosso anche in allenamento, e la tolgo solo quando devo parlare alla squadra”

Popovich ha recentemente criticato anche i governatori locali di San Antonio, definendoli “codardi” per la debolezza delle misure messe in campo per contenere la pandemia.

Alla fine, per un Howard che sottovaluta la situazione, c’è un Popovich che tiene tutti in riga.

