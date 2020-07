A pochi giorni dal ritorno della NBA, i Memphis Grizzlies dovranno fare conti con la sfortunata assenza di Justise Winslow.

Come annunciato infatti dalla stessa franchigia, nel corso di un allenamento disputatosi lunedì il giocatore ha subito, a seguito di una caduta, un duro colpo all’anca.

Fin dai primi esami disposti, lo staff medico dei Grizzlies ha evidenziato un infortunio che lo costringerà al saltare il resto dell’attuale stagione.

Fortunatamente per il giocatore, il trauma subito non è parso fin da subito di grave entità, e gli permetterà di ritornare in tempo per la prossima stagione.

Lo stesso giocatore ha voluto rassicurare i propri tifosi sul proprio stato di salute, attraverso il proprio account Twitter.

Ero entusiasta di unirmi ai miei fratelli in campo e li sosterrò per tutto il tempo. Sono concentrato a tornare al 100% verso una piena ripresa.

A causa della sospensione, la stagione di Justise Winslow con la casacca dei Memphis Grizzlies non era ancora cominciata.

Il giocatore infatti, era giunto nel Tennessee solamente lo scorso febbraio, a seguito di una trade che lo aveva visto arrivare dai Miami Heat.

Non si tratta del primo infortunio stagionale per Justise Winslow, che in questa stagione ha avuto la possibilità di scendere in campo solamente in 11 gare a causa di diversi problemi alla schiena.

