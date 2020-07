I giocatori di G League approvano la creazione di un sindacato

I giocatori della G League hanno finalmente deciso: saranno rappresentati ufficialmente da un sindacato. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, gli atleti della lega di sviluppo hanno votato a favore della nascita di un’associazione di rappresentanza che avrà il compito di fare i loro interessi quando ci sarà da trattare i nuovi accordi collettivi con i piani alti.

Sources: NBA G League players have formed their own union with assistance from the NBPA. Approximately 80 percent of G League players signed union authorizations, well above the 50+ percent necessary for voluntary recognition.

