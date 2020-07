NBA, Russell Westbrook è guarito: approda ad Orlando

Dopo una settimana dall’annuncio di Russell Westbrook sulla positività al Coronavirus, il giocatore nelle prossime ore raggiungerà la bolla di Orlando per riunirsi con i propri compagni. Questo a testimonianza di come la stella dei Rockets abbia ottenuto un doppio tampone negativo negli ultimi giorni. Westbrook la scorsa settimana aveva confermato di essere in quarantena ma che si sentiva comunque bene, incoraggiando però le persone a prendere sul serio l’attuale pandemia che sta attanagliando gli interi Stati Uniti con decine di migliaia di casi ogni giorno.

Una volta approdato in Florida, Westbrook andrà subito in quarantena nella propria stanza d’albergo per almeno 48 ore in cui dovrà nuovamente far registrare due tamponi negativi. Questo secondo le regole previste dal rigido protocollo stilato dalla NBA. Con l’arrivo del play, il roster dei Rockets in quel di Orlando salirà a 11 unità. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche Luc Mbah a Moute.

I Rockets, in questa ripartenza NBA, esordiranno il 31 luglio contro i Dallas Mavericks, un giorno dopo il ritorno ufficiale della lega previsto invece per il 30. Il record di 40-24 dei Rockets vale il sesto posto ad Ovest mentre distano solo una partita dagli Utah Jazz i quali detengono il quarto posto.

