NBA, Tegola per Sacramento: Marvin Bagley si è infortunato

Brutte notizie in casa Sacramento Kings. La franchigia californiana ha comunicato dell’infortunio di Marvin Bagley III. Il giocatore ha quindi subito una risonanza magnetica dopo essersi fatto male ad un piede durante l’ultimo allenamento. Una notizia non certo positiva considerando che Bagley si era infortunato allo stesso piede anche all’inizio della stagione. Ora, sembra che la distorsione del piede possa essere stata aggravata. In tal caso i Kings potrebbero aver perso un pezzo chiave all’interno del roster, considerando anche le numerose assenze di giocatori risultati positivi al coronavirus nelle ultime settimane.

I Kings, come noto, stanno facendo i conti con diversi infortuni in questa particolare annata, partendo da De’Aaron Fox il quale si era infortunato nei mesi scorsi ad una caviglia costringendolo a saltare diverse partite. Harrison Barnes, Richaun Holmes e Alex Len invece sono i giocatori che erano stati messi in quarantena dopo le ultime positiva.

La franchigia californiana tornerà a giocare ufficialmente il 31 luglio contro i San Antonio Spurs, con i Kings attualmente dati per favoriti. I biancoviola sono attualmente undicesimi ad Ovest e lontani 3.5 partite dall’ottavo posto occupato dei Memphis Grizzlies. Solo un piccolo miracolo permetterebbe a Sacramento di poter sognare un approdo ai playoff che manca ormai da più di 15 anni.

