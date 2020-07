NBA, Alvin Gentry: “Ingram dovrebbe vincere il MIP”

Secondo Alvin Gentry, head coach dei New Orleans Pelicans, il premio di most improved player dovrebbe essere dato a Brandon Ingram. La prima stagione di Ingram in maglia Pelicans è stata ottima. Le sue statistiche parlano chiaro: prima della sospensione della stagione l’ala viaggiava a 24.3 punti, 6.3 rimbalzi, 4.3 assist di media. Tutte e tre queste voci sono career-high.

Per Gentry l’ottima annata di Ingram, che gli è valsa anche la nomina per l’All-Star Game, sarebbe da concludersi portandosi a casa questo premio. Queste le parole di Gentry rilasciate a Jim Eichenhofer:

“Sarei molto deluso se Brandon non venisse nominato come most improved player quest’anno. È migliorato molto, ha fatto un pazzesco salto di qualità. Grazie anche alle sue prestazioni è stato convocato per l’All-Star Game. È migliorato in tutto, ora è diventato il giocatore di cui ti puoi fidare nei finali delle partite.”

I Pelicans hanno un nucleo di giocatori molto giovane e molto talentuoso, basti pensare a Ingram, Zion Williamson e Lonzo Ball. Ricordiamo anche che la squadra sta attualmente lottando per un posto ai playoff visto che prima della sospensione si ritrovavano in decima posizione nella Western Conference.

