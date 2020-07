NBA, Ben Simmons si sta allenando da 3: “Ora si sente a suo agio”

Ben Simmons avrebbe iniziato a tirare più spesso da 3. È quanto riportato dal coach dei Philadelphia 76ers, Brett Brown. Brown ha dichiarato di averlo visto più a suo agio al tiro, sostenendo di aver visto un miglioramento nei primi allenamenti a Orlando. Questo non significa che Ben Simmons sia pronto a tirare con continuità dall’arco anche durante le partite. Il miglioramento fa comunque ben sperare per il futuro del giovane australiano, già 2 volte All-Star.

Ecco le parole di coach Brown, secondo quanto riportato da Derek Bodner:

“Ha tirato più dall’arco negli allenamenti degli ultimi giorni che in quasi metà stagione. Sembra farlo bene, si sente a suo agio. So per certo che sta ricevendo grandi incoraggiamenti da parte dei suoi compagni di squadra.”

Una miglior confidenza con il tiro da parte di Simmons porterebbe grande giovamento al sistema dei 76ers. Il problema principale della franchigia di Philadelphia è la cattiva spaziatura dei giocatori nella fase offensiva. La mancanza di gioco perimetrale da parte di Ben Simmons contrasta con il gioco dell’altra stella della squadra, Joel Embiid. Il centro ha bisogno di giocare spesso in post, per sfruttare il suo strapotere fisico nel pitturato. La spaziatura diviene ancora più complessa quando in campo, contemporaneamente, si trova anche Al Horford.

La continuità del progetto che ruota intorno a Embiid e Simmons è in bilico. Molti credono che il GM dei 76ers, l’ex giocatore NBA Elton Brand, possa scambiare uno dei due All-Star. Anche la posizione di coach Brown non è solida. Tutto dipenderà dalla corsa playoff in quel di Orlando. I protagonisti dovranno dimostrare di essere le persone giuste per portare un titolo NBA a Philadelphia.

Il Rookie dell’Anno 2017, in questa stagione, ha segnato in media 16.7 punti, con 7.8 rimbalzi e 8.2 assist a partita. Inoltre ha tirato con il 58.5% dal campo, ma prendendosi tiri quasi esclusivamente nel pitturato, dove domina sui pari ruolo.

