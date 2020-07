NBA, Bob Myers: “Gli Warriors saranno più motivati l’anno prossimo”

Secondo il general manager dei Golden State Warriors, Bob Myers, la bolla di Orlando motiverà i Dubs per l’anno prossimo. Gli Warriors fanno parte di quelle otto squadre che non sono state invitate in Florida e Myers è sicuro che i suoi giocatori, la prossima stagione, saranno più motivati a causa della esclusione decisa dalla NBA. Queste le parole rilasciate a 95.7 The Game’s “Joe, Lo & Dibs:

“Noi non ci saremo. Penso che per tutti i ragazzi di questo team farà male guardare le altre squadre ad Orlando. Certo magari adesso ancora non ci pensano perché la NBA non è ancora cominciata. Però per una squadra che ha ambito a vincere il titolo sarà dura guardare gli altri. Di solito noi eravamo sempre ai playoff e quest’anno non ci siamo neanche qualificati. I nostri ragazzi saranno motivati.”

La stagione dei Dubs, fin dall’inizio, è stata un disastro. Sicuramente gli infortuni delle loro due stelle hanno avuto un peso rilevante. Senza gli Splash Brothers gli Warriors non hanno mai ingranato e infatti prima della sospensione della stagione, erano (e saranno) ultimi nella Western Conference.

LEGGI ANCHE:

NBA, ‘Skinny Melo’ giocherà di nuovo da ala piccola

NBA, James Harden si discolpa dalle accuse relative alla maschera indossata

NBA, Jayson Tatum si esalta: “Mi sento il migliore giocatore sul parquet”