Ad Alex Caruso non dispiace essere fuori dai riflettori – e questo è ciò che rende possibile la sua speciale connessione sul campo con LeBron James. Quando sono sul parquet insieme, i due registrano numeri importanti in termini di net rating (20.8) prendendo in considerazione tutte le coppie che hanno giocato insieme per almeno 300 minuti. Caruso, intervistato da The Athletic, ha quindi spiegato il ‘segreto’ dietro a questa speciale stats, dando merito a LeBron:

“Beh, LeBron è davvero forte. Ho scherzato su questa cosa con Quinn chiedendogli se volesse essere in campo quando LeBron trascina la squadra con parziali di 10-0. Questo lo aiuterebbe ad avere automaticamente un +/- migliore. In ogni caso penso solo che io e lui abbiamo una buona chimica. Sappiamo entrambi come leggere le difese e sfruttare gli errori degli avversari. LeBron è ovviamente a un livello diverso da me, ma anch’io faccio il mio lavoro. Riesco a capire come giocano le squadre quando siamo sul parquet insieme. Penso che ci completiamo abbastanza bene. “

Non è il primo attestato di stima che Alex Caruso rivolge al numero 23 gialloviola. Già diversi mesi fa i due si erano scambiati complimenti reciproci per le prestazioni messe in mostra prima della sospensione della NBA. Ora è di nuovo tempo di fare sul serio e con l’assenza di Rajon Rondo in cabina di regia, per Caruso è tempo di fare un ulteriore step in avanti:

“Penso che sarà più o meno la stessa cosa. Non ho la stessa naturale capacità di Rondo di essere in grado produrre i suoi passaggi folli ma credo di poter effettivamente gestire tutto questo. Poi mi aspetto che ci siano anche opportunità per (Kyle) Kuzma di gestire un po’ di più la sfera, specialmente nel pick-and-roll con Dwight. Quest’anno quella tipologia di gioco, ha funzionato discretamente.”

