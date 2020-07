NBA, arrivano diverse segnalazioni anonime nella bolla

L’NBA, per mantenere la bolla un ambiente sicuro e senza pericoli di contagio di Coronavirus, ha messo in atto una serie di regole e restrizioni (pubblicate in un manuale di 113 pagine) che i giocatori sono obbligati a seguire. Ad esempio, come possiamo vedere dai video messi sui social dai giocatori, lo staff di Orlando lascia la cena fuori dalla porta, senza che avvenga un contatto con i giocatori. I giocatori e lo staff devono sempre indossare una mascherina quando si trovano in giro. Inoltre l’NBA ha anche creato una linea telefonica per quelli che si trovano nella bolla di Orlando. Possono così fare delle segnalazioni in forma anonima di chi non segue le regole della bolla. E, secondo Shams Charania di The Athletic e Stadium, questa linea è già stata utilizzata:

Some players have received warnings from violations, sources said, as league ensures social distancing and mask protocols on campus. https://t.co/LSRX6cXWfP — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2020

Lunedì Chris Haynes, giornalista di Yahoo Sports, aveva detto che fino ad allora nessuno aveva utilizzato la linea telefonica messa a disposizione dalla NBA. Il giorno successivo Spencer Dinwiddie, guardia dei Brooklyn Nets che attualmente non si trova nella bolla di Orlando, durante un’intervista a Bleacher Report ha consigliato ai suoi colleghi di non utilizzare la linea telefonica, chiamandola “snitch hotline”. Dinwiddie si riferiva probabilmente a ciò che era successo a Richaun Holmes, centro dei Sacramento Kings, che è in quarantena per 10 giorni perché uscito da Disney World per prendere del cibo da asporto.

Nella bolla i giocatori sono separati da amici e familiari. Proprio per questo l’NBA dovrà faticare per mantenerli tutti all’interno della bolla avendo, magari, anche degli ospiti. Da un lato sarà difficile incolpare chi non seguirà le regole perché magari si sente solo o isolato dal mondo. D’altra parte, non seguire le stesse regole metterà a rischio la sua salute, quella dei compagni e di tutto lo staff.

Proprio per questo la linea telefonica anonima non è sicuramente il modo migliore né il più elegante per fare delle segnalazioni (anche perché molti giocatori sono contrari) ma sicuramente sarà un modo in più per proteggere la salute di tutte le persone all’interno della bolla.

