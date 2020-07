Sfortuna senza limiti per i Brooklyn Nets. Secondo quanto riportato da Shams Charania, infatti, la franchigia newyorchese dovrà rinunciare in questa ripresa stagionale a Michael Beasley poiché il suo tampone è risultato positivo al test sul Coronavirus. Il giocatore, firmato non più tardi di una settimana fa, era arrivato per colmare le numerose assenze in casa Nets. La compagine guidata da Vaughn aveva infatti annunciato il forfait di Irvin, Durant, Jordan, Dinwiddie, Claxton e Prince.

Nets forward Michael Beasley tested positive for coronavirus, returned home and his roster status is up in the air, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2020

Beasley, a questo punto, non entrerà all’interno della bolla di Orlando per completare la sua guarigione a casa. Da capire, ora, quando e se il giocatore potrà tornare a disposizione di Brooklyn in un breve lasso di tempo oppure se la sua stagione sarà già finita. La sensazione è che i Nets cercheranno un substitute player in extremis per ovviare al posto in roster perduto.

Ricordiamo, inoltre, come il front office dei newyorchesi abbia firmato negli scorsi giorni anche Jamal Crawford.

Leggi Anche

NBA, Anche Harrison Barnes positivo al Covid-19

I 15 migliori giocatori NBA della stagione 2019-2020

NBA, 2 giocatori su 322 positivi al coronavirus