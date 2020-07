NBA, Anche Harrison Barnes positivo al Covid-19

È tempo di spostarsi a Orlando per riprendere un campionato interrotto ormai mesi fa, precisamente l’undici marzo. È tempo di salutare i propri cari, la propria famiglia per catapultarsi in una sorta di bolla protettiva. È questa la temporanea definizione del magico mondo di Disney World, dentro al quale Topolino e compagni faranno spazio ai giganti della NBA per portare a termine una stagione mozzata a metà. È, dunque, tempo di controlli. Tamponi che hanno costretto Russell Westbrook a fermarsi: positivo al Covid-19, asintomatico e partenza rimandata a data da definirsi.

Notizia di pochi istanti fa, anche Harrison Barnes si accoda all’ex Oklahoma City Thunder. L’ala dei Sacramento Kings ha annunciato con un post su Twitter la sua positività al virus e, di conseguenza, al momento non partirà per Orlando. Questo il suo messaggio:

“Precedentemente alla partenza della squadra la settimana scorsa, sono risultato positivo al Covid-19. Sono stato principalmente asintomatico e sto bene. Sono in quarantena e sto aspettando come da protocollo di sicurezza fino a che non sarò pronto per giocare. Spero di raggiungere la squadra a Orlando quando sarà sicuro farlo. State al sicuro.”

I Sacramento Kings perdono un pezzo importante del loro puzzle titolare. Il numero 40, infatti, al momento dell’interruzione aveva disputato 64 partite dall’inizio, senza mai saltarne una. Viaggiava ad una media di 14.7 punti, 2.4 assist e 4.8 rimbalzi. Tuttavia, dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter tornare a mettere piede sul rettangolo di gioco.

