NBA, GM Milwaukee: “Cercano di reclutare Antetokounmpo? Non sono preoccupato”

Il periodo all’interno della bolla di Orlando potrebbe riservare qualche preoccupazione di troppo per i Milwaukee Bucks i quali dovranno stare attenti ai tentativi di reclutamento di Giannis Antetokounmpo da parte di altre franchigie. Ci sono però regole rigide all’interno della bolla con la stretta applicazione del distanziamento sociale. Ciò non cambia il fatto che ci siano centinaia di giocatori nelle vicinanze. E il reclutamento potrebbe avvenire in ogni situazione. Il GM dei Bucks, Jon Horst, però si è detto poco preoccupato della situazione:

“Non lo sono per niente. Possiamo controllare solo ciò che possiamo controllare. Per tutto il resto c’è il tampering. In ogni caso la lega è fatta di persone che parlano, le persone sono in qualche modo connesse tra di loro, le persone hanno relazioni. Poi ho piena fiducia nella mia relazione personale con il giocatore, nella relazione della nostra lega, nella buona relazione del nostro allenatore con lui e in quella che Giannis ha con i suoi compagni di squadra. Siamo fiduciosi su ciò che stiamo facendo e costruendo insieme.”

Antetokounmpo, 25 anni, sarà free agent al termine della prossima stagione, ma sarà già eleggibile per un contratto supermax del valore di oltre 250 milioni di dollari al termine di questa stagione. Se i Bucks gli offriranno questo megadeal e lui lo rifiuterà, allora lo scenario potrebbe cambiare completamente con la franchigia che si ritroverebbe costretta a scambiare la sua stella.

Inutile, però, fare discorsi di questo tipo. The Greek Freak ha già chiarito la sua posizione diverse volte affermando come voglia vincere con Milwaukee, ma nel caso in cui dovesse fallire di nuovo l’obiettivo, allora potrebbe riconsiderare il tutto. Nel frattempo i media americani hanno riportato più volte un interesse da parte dei Golden State Warriors su di lui. Fantabasket, ma non troppo poiché gli Warriors potrebbero costruirsi spazio a sufficienza per assorbire anche il suo contratto. Curry, Thompson e Antetokounmpo? Per ora limitiamoci solo nel sognarlo.

