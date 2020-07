Mercato NBA, I Brooklyn Nets firmano Donta Hall

Dopo aver registrato numerose defezioni in questo finale di stagione, i Brooklyn Nets negli ultimi giorni si sono mossi sul mercato NBA firmando diversi free agent. Abbiamo già riportato le firme di Jamal Crawford e Michael Beasley (quest’ultimo dovrà comunque saltare le prime 5 partite di regular season, ndr) a cui si aggiunge, ora, anche quella di Donta Hall.

The Nets are signing Donta Hall to a rest-of-the-season, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) July 9, 2020

Il giocatore, undrafted nel giugno 2019, ha trascorso parte della sua stagione in G-League con la canotta dei Grand Rapids Drive viaggiando con una media di 15.4 punti + 10.6 rimbalzi a partita con il 66.9% al tiro. In qualche occasione è quindi stato chiamato dai Detroit Pistons con i quali è sceso in campo 4 volte. Il lungo andrà a coprire il ‘vuoto’ lasciato da DeAndre Jordan, Nicolas Claxton e Taurean Prince: tutti out dalla bolla di Orlando.

Donta avrà l’occasione per mettersi in mostra e cercare di conquistare un contratto anche per la stagione successiva.

Leggi Anche:

NBA, Michael Beasley dovrà saltare le prime 5 gare con Brooklyn

Mercato NBA, i Brooklyn Nets firmano Jamal Crawford

Mercato NBA, ai Brooklyn Nets arriva anche Beasley