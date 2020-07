Mercato NBA, i New York Knicks incontrano Tom Thibodeau

Continuano i colloqui in casa New York Knicks per la ricerca del prossimo allenatore. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia della Grande Mela nella scorse ore ha incontrato formalmente coach Tom Thibodeau. Il 62enne è indicato come uno dei favoriti per l’ottenimento della panchina dei Knicks, ma la concorrenza da battere è ancora ampia. Tra i nomi sul taccuino di New York ci sono quelli di Mike Miller, attuale coach (ad interim) della squadra, quello di Jason Kidd – attualmente assistant coach di Frank Vogel ai Lakers – e Mark Jackson.

Thibodeau, lo ricordiamo, nel 2010-11 è stato nominato NBA Coach of the Year e vanta un record carriera di 352-246 (.589) costruito lungo cinque stagioni con i Chicago Bulls (dal 2010-15) e tre con i Minnesota Timberwolves (dal 2016-19). Per quest’ultimi ha ricoperto anche il ruolo di president of basketball operation prima delle sue dimissioni durante la stagione 2018-2019.

Nelle prossime settimane Leon Rose, dirigente di massima dei Knicks, dovrebbe chiudere il giro dei colloqui con gli allenatori citati sopra e prendere, successivamente, una decisione finale a riguardo. Solo dopo questo ‘arduo’ compito, la franchigia si concentrerà a pieno sul prossimo NBA Draft e le strategie da adottare durante la free agency.

Leggi Anche

Le prime impressioni dei giocatori sulla bolla NBA

I migliori difensori NBA del primo decennio del 2000

Mercato NBA, ai Brooklyn Nets arriva anche Beasley