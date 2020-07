JR Smith, nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, in un’intervista durante la notte italiana ha parlato della sua assenza dai campi NBA, durata un anno e mezzo, e dei problemi di cui ha sofferto:

“Ho sofferto di una grave depressione per un lungo periodo. Ed è durata per parecchi mesi, dove neanche riuscivo a giocare a NBA 2k. Non volevo giocare a basket, non volevo allenarmi, non volevo giocare a 2K, non volevo avere niente a che fare con la pallacanestro”

JR, preso dai Lakers per sostituire Avery Bradley, ha anche detto che non prenderà questa opportunità come una concessione. Nonostante altri giocatori siano stati presi come sostituti con una clausola per la prossima stagione, l’ex Knicks è concentrato solo sul ruolo che deve ricoprire nell’immediato:

“Voglio soprattutto godermi il momento per ciò che è e non per ciò che potrebbe essere in futuro. Voglio godermi ogni occasione che ho”

Smith, durante il suo periodo con i Cleveland Cavaliers, ha giocato 4 finali NBA, riuscendo a portarsi a casa l’anello del 2016. Proprio in quelle Finals aveva dimostrato di essere un giocatore maturo, concludendo la serie con quasi 11 punti e 3 rimbalzi di media a partita. Nella terza partita della serie in particolare era riuscito a far valere il suo tiro dall’arco, tirando 5 su 10 da tre e mettendo a referto 20 punti, 4 rimbalzi e un plus-minus di +33.

Proprio ai Lakers Smith giocherà di nuovo con LeBron James. I due si conoscono fin dalle high school e, nonostante l’epilogo di Gara 1 delle Finali del 2018, diventato poi un meme virale, tra i due c’è ancora grande rispetto. Parlando di LeBron e della sua voglia di vincere, il suo vecchio (e nuovo) compagno di squadra lo ha paragonato a Michael Jordan.

