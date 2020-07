NBA, Bradley Beal ha deciso: non giocherà ad Orlando

La NBA, in vista della sua ripartenza stagionale, perde un altro pezzo pregiato. Infatti, negli ultimi minuti è arrivata comunicazione ufficiale da parte di Bradley Beal di non giocare nella bolla di Orlando lasciando Washington priva della sua stella più importante. Secondo quanto spiegato, la guardia ha preferito dare forfait per preservare la sua spalla, già colpita da diversi infortuni nel corso degli ultimi mesi.

"This was a difficult decision and one that I did not take lightly as the leader of this team. I wanted to help my teammates compete for a playoff spot in Orlando, but also understand that this will be best for all of us in the long term." – @RealDealBeal23

— Washington Wizards (@WashWizards) July 7, 2020