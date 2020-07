NBA, Danny Green: “Il titolo? Molte squadre ci daranno filo da torcere”

22 squadre si stanno preparando per riprendere la stagione nella bolla di Orlando. Solo alcune fra queste, però, saranno realmente competitive per puntare al titolo NBA. Le favorite per la conquista di quest’ultimo sono i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks. Secondo la guardia dei Lakers Danny Green ci sarebbero altre squadre da tenere in considerazione. Green ha recentemente partecipato al ClutchPoints Battle for L.A. Podcast con Tomer Azarly e Ryan Ward, con i quali ha discusso di diversi argomenti. Riguardo i Clippers e i Bucks, Green si è così espresso:

“Sono delle ottime squadre. Ovviamente hanno giocatori potenzialmente da MVP, coadiuvati da un’ottima panchina. Milwaukee dispone di ottimi tiratori attorno a Giannis Antetokounmpo. Giocano veramente un’ottima pallacanestro.”

La guardia ha poi proseguito:

“Per i Clippers si può fare lo stesso discorso. Hanno giocatori del calibro di Paul George, Kawhi Leonard e difensori come Patrick Beverley e Marcus Morris. Inoltre dispongono di giocatori talentuosi come Montrezl Harrel e Lou Williams.”

Green ha tenuto a precisare che non bisogna scordarsi delle altre squadre che hanno disputato un’ottima stagione prima dell’interruzione.

“Non ci si può dimenticare delle altre contender. Ci sono squadre con ottimo roster come i Celtics. I Raptors inoltre hanno giocato un’eccellente pallacanestro nel corso della stagione. Anche Philadelphia è una squadra temibile. Ad ovest anche Houston e Denver sono squadre molto forti. La differenza la farà la condizione fisica e la tenuta mentale. È una situazione completamente diversa dal normale.”

La speranza è che la stagione possa proseguire senza intoppi e che ognuno prenda le giuste precauzioni per combattere il coronavirus.

Leggi anche:

NBA, Ben Simmons: “Mi sento meglio ora rispetto ad inizio stagione”

Mercato NBA, il GM dei Brooklyn Nets: “L’offerta per Popovich? Falsa”

Mercato NBA, De’Aaron Fox giura amore a Sacramento: “Voglio rimanere qui”