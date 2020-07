NBA, Anche Gerald Green si chiama fuori dalla bolla di Orlando

Dopo l’ultima notizia riguardante Bradley Beal e la sua assenza dalla ripartenza NBA nella bolla di Orlando, pochi minuti fa è giunta conferma anche da parte di Gerald Green. L’ex guardia degli Houston Rockets ad onor del vero ha preso la sua decisione senza essere aggregato ad alcuna squadra, ufficialmente per “motivi famigliari” poiché aspetterebbe un figlio ad agosto. Secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, Green avrebbe però ricevuto diverse offerte da parte di franchigie NBA per ritornare in azione proprio in vista del 30 luglio.

One free agent who drew interest from multiple teams before the NBA's transaction window shut June 30, league sources say, was veteran swingman Gerald Green

Sources say Green elected not to play in the Fla. restart for family reasons, among them an expected childbirth in August

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 6, 2020