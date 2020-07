NBA, Spencer Dinwiddie vicino al rientro dopo il Coronavirus

Dopo la positività al Coronavirus riscontrata sul tampone di Spencer Dinwiddie, i Brooklyn Nets hanno fin da subito chiarito come il giocatore avrebbe osservato il classico periodo di quarantena quanto prima per poter tornare a disposizione della franchigia in vista della ripartenza NBA del 30 luglio. Ebbene, pare che il processo di guarigione della stessa guardia stia procedendo senza intoppi. Dinwiddie, tramite un tweet, ha aggiornato i follower sul suo stato di forma attuale:

Day 10 update: The sinus pressure headaches when I get up are starting to subside. But I was a lil too bullish on the bike 😅. Got dizzy and felt weak smh. But if I can get a negative test tomorrow then they’re gonna get me back on court Tuesday 🙏🏾 #AudienceOfOne

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 5, 2020