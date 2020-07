NBA, Bradley Beal andrà ad Orlando ma è ancora indeciso

Bradley Beal, stella dei Washington Wizards, deve ancora scegliere se tornare o meno a giocare nella bolla di Orlando. La guardia ex Florida Gators viaggerà insieme alla squadra ma ancora non sappiamo se potremo vederlo in campo o solo in panchina.

Scott Brooks, capo allenatore dei Wizards, ha detto che Beal viaggerà con la squadra ad Orlando sul volo programmato per oggi (martedì 7 luglio) a meno che il test per il coronavirus a cui sono stati sottoposti tutti i giocatori risultasse positivo.

Dopo che era stato chiesto a Brooks quale fosse la decisione del giocatore e le sue condizioni fisiche, l’head coach ha risposto così:

“Ancora non c’è una decisione finale. Sembra che stia molto bene. Le sue condizioni fisiche sono abbastanza buone e insieme ai compagni continua a migliorare ogni giorno. Noi abbiamo un test (per il COVID-19) ogni giorno e, almeno per ora, lui è sempre negativo. Stiamo lavorando duro per essere pronti a competere, migliorare e avere la possibilità di giocare per una posizione ai playoff”

Brooks ha però anche detto che avrà un atteggiamento cauto con Beal e con gli altri giocatori a roster:

“I ragazzi continueranno a lavorare sulla condizione fisica e inizieranno ad aggiungere lentamente il contatto fisico. Poi proveremo dei 3 contro 3 e 5 contro 5, e solo allora potremo prendere una decisione su tutti loro. Non faremo giocare un giocatore a rischio se non dovesse essere pronto per una partita NBA”

I Washington Wizards sono l’unica franchigia della Eastern Conference nella ripartenza a non essere attualmente in zona playoff. Distano 5,5 vittorie dai Magic, ottavi, e 6 vittorie dai Nets, che si trovano settimi in classifica ad est. Bradley Beal era il miglior attaccante della squadra, e prima dello stop viaggiava a 30,5 punti, 6,1 assist e 4,2 rimbalzi di media a partita. I Wizards avranno però delle importanti assenze: John Wall, fuori tutta la stagione, e Davis Bertans non saranno ad Orlando.

Leggi anche:

Bradley Beal: “Non so se giocherò ad Orlando”

NBA, gli Wizards firmano Jerian Grant per sostituire Davis Bertans

Davis Bertans si chiama fuori dalla ripartenza della stagione NBA