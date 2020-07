NBA, Doc Rivers: “La bolla di Orlando sarà il posto più sicuro d’America”

Secondo Doc Rivers, allenatore dei Los Angeles Clippers, la bolla che la NBA ha creato ad Orlando sarà il luogo più sicuro d’America. La stagione, dopo quattro mesi di sospensione, riprenderà da dove si era interrotta. In molti dubitano ancora della sicurezza della bolla, invece, Doc Rivers crede che la NBA farà il possibile per avere un ambiente sicuro nel quale continuare a giocare. Queste le parole del coach rilasciate a Mark Medina di Usa Today:

“Penso che sicuramente riprenderemo a giocare, almeno lo spero. Appena arriveranno tutte le squadre, la bolla di Orlando sarà il posto più sicuro d’America.”

Non sono pochi però i casi di Covid-19 negli Stati Uniti d’America. In America i positivi sono in estremo aumento: molti Stati americani non sono riusciti a contenere il numero dei contagi e alcuni di loro sono ancora in piena crisi sanitaria, come il Texas. Anche alcuni giocatori NBA sono risultati positivi, l’ultimo dei quali Landry Shamet. Altri giocatori invece non parteciperanno proprio al continuo della stagione, per motivi personali o fisici. La NBA, quindi, ricomincerà fra poco, ma i dubbi e le perplessità continuano ad esserci.

