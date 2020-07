NBA, Tegola Clippers: Landry Shamet positivo al Coronavirus

Nelle ultime ore è arrivata la notizia della positività al coronavirus di Landry Shamet. Il giocatore dei Los Angeles Clippers raggiungerà quindi i suoi compagni di squadra nella bolla di Orlando non prima di aver osservato un breve periodo di quarantena come lo richiede il protocollo NBA. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic attraverso un breve tweet.

Clippers guard Landry Shamet has tested positive for coronavirus and is unlikely to travel with the team to Orlando this week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

