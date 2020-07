In attesa del ritorno in campo, numerosi addetti ai lavori della NBA si sono domandati su che genere di spettacolo si assiterà all’interno della bolla di Orlando.

Interrogato sull’argomento, anche l’allenatore dei Dallas Mavericks ha tentato di offrire il suo parere.

Nel corso di una intervista al Dennis Cowlishaw Show su ESPN, Rick Carlisle ha cercato di analizzare infatti quelle che saranno le novità della lega, e come condizioneranno le prestazioni della squadra.

Penso che giocheremo allo stesso livello di prima. E vedremo inoltre diverse cose interessanti, come le installazioni virtuali dove appariranno i volti dei fan su un grande schermo. Penso che ci sarà anche un fattore campo. Si sentiranno infatti molti degli stessi suoni che normalmente si sentono nelle nostre arene di casa. Le presentazioni di riscaldamento per i giocatori avranno la stessa musica. Stanno facendo cose molto creative per creare un ambiente simile alla presenza dei tifosi nell’edificio, ma faranno un lavoro davvero interessante per simulare questo tipo di situazioni. Non vedo l’ora di cominciare. Ho partecipato ad alcune telefonate in cui sono state disposte molte di queste cose. Probabilmente vi ho già detto più di quanto avrei dovuto. C’è un sacco di creatività in questo lavoro e sarà molto, molto interessante esservi coinvolto.