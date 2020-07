NBA, Myles Turner: “Sono pronto per tornare a giocare”

Dopo la tragica morte del padre a causa del Covid-19, Myles Turner è pronto per tornare a giocare. Turner si è detto carico per la ripresa della NBA, anche se qualche settimana fa la sua opinione a riguardo era certamente differente. Ad Orlando, però, lui ci sarà. Ottima notizia per i suoi Indiana Pacers, già orfani di Victor Oladipo, il quale ha ufficializzato il suo forfait per ragioni personali. Queste le parole di Myles Turner rilasciate a Marc Montieth di NBA.com.

“Stavo malissimo. Quello che è successo non me lo aspettavo proprio. Ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire perdere un parente per questo virus e non oso immaginare come si sentiranno le altre famiglie nel mondo. All’inizio non ero favorevole all’idea di continuare a giocare. Ho ancora molte domande però la NBA ha già risposto ad alcune. Però non mi lascerò sfuggire l’occasione di provare a vincere un campionato. Farò di tutto per vincere coi Pacers”.

Turner e i suoi Pacers partono già in un’ottima posizione che li vede quasi sicuramente alla postseason.

