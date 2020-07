Gordon Hayward avvisa Boston: “A settembre nasce mio figlio, lascerò Orlando”

La ripartenza NBA di Gordon Hayward sarà molto particolare. Il giocatore dei Boston Celtics, infatti, nei prossimi mesi festeggerà la nascita del suo quarto figlio. L’ala ha già avvisato la franchigia del Massachusetts della sua assenza temporanea a settembre, con i playoff in corso. Il giocatore lascerà quindi la bolla con tutto ciò che ne consegue dal protocollo di sicurezza: per una volta rientrato ad Orlando, dovrà osservare un breve periodo di quarantena prima di tornare a disposizione. Queste le parole dello stesso Hayward che non vede l’ora di stare accanto a sua moglie:

“Quando succederà, io sarò con lei. La decisione è semplice: sono stato presente alla nascita di tutte le mie figlie, ci sono cose più importanti nella vita. So che la NBA ha un protocollo per eventualità come questa, perciò spero di riuscire a osservare la quarantena e i test nelle tempistiche giuste per poter tornare in tempo con i miei compagni di squadra”.

In ogni caso per Hayward ed i Celtics, la ripartenza stagionale regalerà alla franchigia l’opportunità di una nuova corsa playoff, momento che la compagine di Brad Stevens aspettava da inizio anno:

“Lasciare ora le mie ragazze per andare nella bolla sarà davvero difficile e triste per me. Ormai sono grandi abbastanza per capire cosa sta succedendo e che dovrò rimanere via per un po’. Ma l’opportunità di giocare per il titolo è qualcosa che ogni giocatore vuole fare: vogliamo andare a Orlando e finire quello per cui abbiamo lavorato tutto l’anno.”

Leggi Anche

Le 10 star NBA più complete secondo Bleacher Report

NBA, i Lakers salutano Lionel Hollins: non volerà a Orlando

NBA, Victor Oladipo non giocherà a Orlando: ecco perché