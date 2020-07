Le 10 star NBA più complete secondo Bleacher Report

Ora più che mai, le franchigie NBA cercano giocatori in grado di fare più cose sul parquet. Questi giocatori non sono facili da trovare e rimangono il sogno segreto di molti GM. Ogni squadra che si rispetti necessita di un componente versatile, completo, in grado di guidare la squadra in ogni situazione. Solo i migliori possiedono queste qualità. In questa classifica, di Bleacher Report, andiamo a scoprire le 10 star NBA più complete attualmente.

10. Paul George

Negli ultimi anni Paul George si è trasformato in una delle migliori guardie tiratrici di tutta la NBA. Quest’anno ha saltato 42 partite a causa di un infortunio, ma quando è rientrato ha fatto faville. Il suo tiro dall’arco è mortifero da ogni posizione e in ogni situazione, con il 55% di trasformazione dagli angoli. In difesa è sempre stato al vertice della lega, con difese memorabili contro le migliori star NBA. Se riuscisse a migliorare le sue abilità in regia, potrebbe fare un salto importante in questa speciale classifica. George sa creare per se stesso, ma al momento non è ancora un “facilitatore”. In una squadra come i Clippers, senza un vero e proprio regista, dovrà sforzarsi per mettere in ritmo anche i compagni.