NBA, i Lakers sperano in Dwight Howard e non lo sostituiranno ad Orlando

Il coach dei Los Angeles Lakers ha le idee estremamente chiare: la franchigia non cercherà rimpiazzi nel ruolo di centro al posto di Dwight Howard per la ripartenza del campionato ad Orlando. Inoltre la squadra non chiederà un giocatore in aggiunta che giochi al suo posto anche qualora poi decidesse e riuscisse a rientrare. L’eccezione è stata fatta per JR Smith che, essendo free agent, ha rappresentato una ghiotta occasione per i losangelini di rimpiazzare Avery Bradley.

Durante una conference call con i giornalisti, tenutasi mercoledì, prima del training camp che anticiperà la partenza per la Florida, Vogel ha affrontato la questione:

“Noi siamo in contatto continuo con Dwight Howard per supportarlo e con chiamate e messaggi. Non sappiamo ancora quale sia e sarà il suo grado di partecipazione. Lui vuole giocare. Speriamo sia in grado di raggiungerci.”

Howard si trova in Florida con la propria famiglia, rispettando i termini della quarantena.

Non solo il lungo dei Lakers si sta destreggiando tra le responsabilità di padre ed i propri doveri, ma deve anche far fronte, in quanto uomo di colore, all’inevitabile coinvolgimento nella questione razziale che sta flagellando l’America.

LEGGI ANCHE:

Giannis Antetokounmpo: “Sarà il titolo NBA più difficile di sempre”

Come Dennis Rodman ha dilapidato il suo patrimonio di 27 milioni di dollari

NBA, Il GM dei Lakers: “Aspettiamo la scelta di Howard. Bradley out? Lo capiamo”