Giannis Antetokounmpo: “Sarà il titolo NBA più difficile di sempre”

Nelle ultime ore, diversi giocatori e analisti NBA hanno affermato che questo campionato sarà per sempre accompagnato da un asterisco a causa delle evidenti condizioni ‘speciali’ che ne stanno influenzando il proseguo. C’è, però, chi è ancora pienamente in corsa come Giannis Antetokounmpo con i suoi Milwaukee Bucks. Il greco ha sostanzialmente respinto la tesi di cui sopra, rilanciando invece un messaggio chiaro: questo sarà il campionato più difficile degli ultimi anni. Il greco ha parlato in questo modo a ESPN:

“Sento che molte persone dicono che ci sarà un asterisco accanto a questo campionato. Sento invece che, alla fine, questo sarà il titolo più difficile che si possa vincere perché le circostanze sono davvero molto difficili in questo momento. Quindi, chiunque voglia conquistare il titolo, dovrà sudare tantissimo.”

Sono passati quasi quattro mesi da quando la NBA ha sospeso la stagione l111 marzo scorso a causa della pandemia di coronavirus. Tra meno di un mese i giocatori torneranno in campo in un’atmosfera “particolare” a Disney World Resort di Orlando:

“Ho fatto il miglior lavoro che potevo fare durante questo periodo cercando di rimanere pronto e tentando di preparare la mia squadra in vista di questa nuova ripartenza stagionale in Florida. Ma come ho detto, la squadra che avrà maggior voglia di conquistare il titolo e che sarà mentalmente più preparata, avrà sicuramente maggiori chance di andare ad Orlando e vincere.”

Leggi Anche

NBA, i Miami Heat saranno al completo per la ripartenza

I 10 rookie NBA sotto i riflettori nella bolla di Orlando

La favorita al titolo NBA secondo Draymond Green